Россиянка Касаткина проиграла белоруске Соснович во втором круге турнира в Майами
Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила белоруске Александре Саснович во втором круге турнира WTA в Майами. Матч завершился поражением россиянки со счетом 6:7, 4:6.
Встреча завершилась за 2 часа.
На счету 24-летней Касаткиной ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 369 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Александра Соснович (Белоруссия) — Дарья Касаткина (Россия, 25) — 7:6 (7:5), 6:4
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