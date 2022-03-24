Россиянка Касаткина проиграла белоруске Соснович во втором круге турнира в Майами

Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила белоруске Александре Саснович во втором круге турнира WTA в Майами. Матч завершился поражением россиянки со счетом 6:7, 4:6.

Встреча завершилась за 2 часа.

На счету 24-летней Касаткиной ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александра Соснович (Белоруссия) — Дарья Касаткина (Россия, 25) — 7:6 (7:5), 6:4