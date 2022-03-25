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Сегодня, 01:56

Россиянка Калинская вышла в третий круг турнира в Майами

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Анна Калинская обыграла чешку Каролину Плишкову во втором круге турнира WTA 1000 в Майями.

Матч продлился 1 час 40 минут и завершился со счетом 6:3, 6:3.

Россиянка в игре сделала два эйса и совершила одну двойную ошибку, а также реализовала 4 из 11 брейк-поинтов.

Чешская спортсменка сделала девять двойных ошибок, десять эйсов и реализовала два брейк-поинта из четырех.

В третьем круге турнира в Майями Калинская сыграет с теннисисткой из Италии Лючией Бронцетти.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Калинская (Россия, Q) — Каролина Плишкова (Чехия, 6) — 6:3, 6:3

Теннис
Анна Калинская
Каролина Плишкова
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