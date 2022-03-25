Россиянка Калинская вышла в третий круг турнира в Майами
Российская теннисистка Анна Калинская обыграла чешку Каролину Плишкову во втором круге турнира WTA 1000 в Майями.
Матч продлился 1 час 40 минут и завершился со счетом 6:3, 6:3.
Россиянка в игре сделала два эйса и совершила одну двойную ошибку, а также реализовала 4 из 11 брейк-поинтов.
Чешская спортсменка сделала девять двойных ошибок, десять эйсов и реализовала два брейк-поинта из четырех.
В третьем круге турнира в Майями Калинская сыграет с теннисисткой из Италии Лючией Бронцетти.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 369 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анна Калинская (Россия, Q) — Каролина Плишкова (Чехия, 6) — 6:3, 6:3
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