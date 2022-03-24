Наоми Осака вышла в третий круг турнира в Майами

Наоми Осака обыграла Кербер и вышла в третий круг турнира в Майами

Японская теннисистка Наоми Осака во втором круге турнира в Майами обыграла немку Ангелик Кербер со счетом 6:2, 6:3. Встреча длилась на протяжении 1 часа и 1 минуты.

В третьем круге теннисистка сыграет с чешкой Каролиной Муховой.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Наоми Осака (Япония) — Ангелик Кербер (Германия, 13) — 6:2, 6:3