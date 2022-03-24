Наоми Осака вышла в третий круг турнира в Майами
Наоми Осака обыграла Кербер и вышла в третий круг турнира в Майами
Японская теннисистка Наоми Осака во втором круге турнира в Майами обыграла немку Ангелик Кербер со счетом 6:2, 6:3. Встреча длилась на протяжении 1 часа и 1 минуты.
В третьем круге теннисистка сыграет с чешкой Каролиной Муховой.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 369 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Наоми Осака (Япония) — Ангелик Кербер (Германия, 13) — 6:2, 6:3
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