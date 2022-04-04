Россиянка Аншба вышла во второй круг турнира в Колумбии в парном разряде
Россиянка Амина Аншба в паре с Валентини Грамматикопулу из Греции вышли во второй круг турнира WTA в Колумбии.
В первом круге они победили Юлию Лохофф из Германии и Саманту Маррей из Великобритании со счетом 7:6 (11:9), 6:3.
В следующем раунде они сыграют с победительницами матча Беатрис Хаддад Майя/Камила Осорио (Бразилия/Колумбия) — Эликсан Лешемия/Ингрид Нил (Франция/США).
Богота (Колумбия)
Турнир WTA Copa Colsanitas presentado por Zurich
Призовой фонд 239 477 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Амина Аншба/Валентини Грамматикопулу (Россия/Греция) — Юлия Лохофф/Саманта Маррей (Германия/Великобритания) — 7:6 (11:9), 6:3
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