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Сегодня, 22:17

Россиянка Аншба вышла во второй круг турнира в Колумбии в парном разряде

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Россиянка Амина Аншба в паре с Валентини Грамматикопулу из Греции вышли во второй круг турнира WTA в Колумбии.

В первом круге они победили Юлию Лохофф из Германии и Саманту Маррей из Великобритании со счетом 7:6 (11:9), 6:3.

В следующем раунде они сыграют с победительницами матча Беатрис Хаддад Майя/Камила Осорио (Бразилия/Колумбия) — Эликсан Лешемия/Ингрид Нил (Франция/США).

Богота (Колумбия)

Турнир WTA Copa Colsanitas presentado por Zurich

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Амина Аншба/Валентини Грамматикопулу (Россия/Греция) — Юлия Лохофф/Саманта Маррей (Германия/Великобритания) — 7:6 (11:9), 6:3

Теннис
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