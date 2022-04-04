Александрова вышла во второй круг турнира в Чарльстоне
Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира WTA в Чарльстоне (США).
В первом круге она победила американку Элли Кик со счетом 6:1, 6:1. Игра продолжалась 51 минуту.
В следующем раунде Александрова сыграет с победительницей матча Слоан Стивенс (США) — Чжэн Циньвэнь (Китай).
Чарльстон (США)
Турнир WTA Credit One Charleston Open
Призовой фонд 888 636 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова (Россия) — Элли Кик (США, Q) — 6:1, 6:1
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