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Сегодня, 21:28

Александрова вышла во второй круг турнира в Чарльстоне

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира WTA в Чарльстоне (США).

В первом круге она победила американку Элли Кик со счетом 6:1, 6:1. Игра продолжалась 51 минуту.

В следующем раунде Александрова сыграет с победительницей матча Слоан Стивенс (США) — Чжэн Циньвэнь (Китай).

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 888 636 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия) — Элли Кик (США, Q) — 6:1, 6:1

Теннис
Екатерина Александрова
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