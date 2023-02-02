Россиянка Андреева не смогла пройти в четвертьфинал турнира в Лионе
Российская теннисистка Эрика Андреева проиграла итальянке Ясмин Паолини во втором круге турнира WTA 250 в Лионе.
Матч завершился со счетом 2:6, 3:6. Спортсменки провели на корте 1 час 5 минут.
66-я ракетка мира Паолини выполнила 4 подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. На счету 134-й ракетки мира Андреевой один эйс, одна двойная и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В четвертьфинале турнира 27-летняя итальянка сыграет с Каролин Гарсией из Франции.
Лион (Франция)
Турнир WTA Open 6e Sens Metropole de Lyon
Призовой фонд 259 303 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Ясмин Паолини (Италия) — Эрика Андреева (Россия, Q) — 6:2, 6:3
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