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2 февраля, 23:56

Россиянка Андреева не смогла пройти в четвертьфинал турнира в Лионе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Эрика Андреева проиграла итальянке Ясмин Паолини во втором круге турнира WTA 250 в Лионе.

Матч завершился со счетом 2:6, 3:6. Спортсменки провели на корте 1 час 5 минут.

66-я ракетка мира Паолини выполнила 4 подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. На счету 134-й ракетки мира Андреевой один эйс, одна двойная и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В четвертьфинале турнира 27-летняя итальянка сыграет с Каролин Гарсией из Франции.

Лион (Франция)

Турнир WTA Open 6e Sens Metropole de Lyon

Призовой фонд 259 303 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ясмин Паолини (Италия) — Эрика Андреева (Россия, Q) — 6:2, 6:3

Теннис
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