Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Лионе
Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла француженку Клару Бюрель во втором круге турнира WTA 250 в Лионе.
Матч завершился со счетом 6:4, 4:6, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 12 минут.
43-я ракетка мира Потапова 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету 107-й ракетки мира Бюрель 2 эйса, 5 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.
В четвертьфинале турнира 21-летняя россиянка сыграет с победительницей матча Марина Заневская (Бельгия) — Чжан Шуай (Китай).
Лион (Франция)
Турнир WTA Open 6e Sens Metropole de Lyon
Призовой фонд 259 303 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия Потапова (Россия, 5) — Клара Бюрель (Франция, WC) — 6:4, 4:6, 6:3
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