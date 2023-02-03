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Сегодня, 16:53

Американка Паркс может сыграть с Потаповой в полуфинале турнира в Лионе

Виктория Кравченко
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Американка Алисия Паркс обыграла теннисистку из Черногории Данку Ковинич (7:5, 6:2) в четвертьфинале турнира во Франции.

В полуфинале Паркс сыграет с победителем пары Анастасия Потапова (Россия, 5) — Марина Заневская (Бельгия).

Лион (Франция)

Турнир WTA Open 6e Sens Metropole de Lyon

Призовой фонд 259 303 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Алисия Паркс (США) — Данка Ковинич (Черногория, 7) — 7:5, 6:2

Анастасия Потапова
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