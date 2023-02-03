Американка Паркс может сыграть с Потаповой в полуфинале турнира в Лионе
Американка Алисия Паркс обыграла теннисистку из Черногории Данку Ковинич (7:5, 6:2) в четвертьфинале турнира во Франции.
В полуфинале Паркс сыграет с победителем пары Анастасия Потапова (Россия, 5) — Марина Заневская (Бельгия).
Лион (Франция)
Турнир WTA Open 6e Sens Metropole de Lyon
Призовой фонд 259 303 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Алисия Паркс (США) — Данка Ковинич (Черногория, 7) — 7:5, 6:2
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