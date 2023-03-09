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Родина вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе, где сыграет с Соболенко

Евгений Козинов
Корреспондент
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Евгения Родина.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Евгения Родина одержала победу в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах она переиграла француженку Ализе Корне — 6:2, 7:5.

Матч продолжался 1 час 42 минуты. 34-летняя россиянка не подала навылет ни разу, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету 33-летней француженки ни одного эйса, 9 двойных ошибок и 2 из 6 реализованных брейк-пойнта.

Следующей соперницей Родиной будет Арина Соболенко из Белоруссии.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Евгения Родина (Россия) — Ализе Корне (Франция) — 6:2, 7:5

Александра Соснович (Белоруссия) — Кайя Канепи (Эстония) — 6:3, 7:6 (7:5)

Линда Носкова (Чехия) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — 7:6 (9:7), 6:1

Теннис
Евгения Родина
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