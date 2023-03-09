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Сегодня, 07:31

Калинская вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

Сергей Разин
корреспондент
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Российская теннисистка Анна Калинская в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла американку Алисию Паркс со счетом 6:1, 6:1.

Встреча продолжалась 57 минут. На счету 24-летней россиянки эйс и 4 ошибки на второй подаче, а также 6 реализованных брейк-пойнта из 9.

Во втором круге Калинская встретится с Каролиной Плишковой из Чехии.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Калинская (Россия) — Алисия Паркс (США) — 6:1, 6:1

Анна Калинская
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