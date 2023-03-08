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Сегодня, 23:10

Блинкова сыграет с Кудерметовой во втором круге турнира WTA в Индиан-Уэллсе

Руслан Минаев
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Россиянка Анна Блинкова обыграла американку Энн Ли в первом круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) — 6:1, 6:2.

Матч длился 1 час и две минуты. Блинкова сделала 4 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. У Ли — 1 эйс, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3.

Во втором круге Блинкова сыграет с соотечественницей Вероникой Кудерметовой.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Блинкова (Россия) — Энн Ли (США, WC) — 6:1, 6:2

Теннис
Анна Блинкова
Вероника Кудерметова
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