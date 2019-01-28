Родина уступила Камелии-Бегу в первом раунде турнира в Хуахине

Российская теннисистка Евгения Родина не сумела выйти во второй раунд турнира WTA в Хуахине (Таиланд). В первом круге ее обыграла румынка Ирина Камелия-Бегу (6:2, 6:0).

Для победы румынской теннисистке понадобилось всего 58 минут. В следующем раунде она сыграет с победительницей пары Мэнди Минелла (Люксембург) - Чжэн Сайсай (Китай).

Хуахин (Таиланд)

Турнир WTA Toyota Thailand Open presented by E@

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ирина-Камелия Бегу (Румыния) - Евгения Родина (Россия) - 6:2, 6:0

Даяна Ястремская (Украина, 8) - Аранча Рус (Голландия, Q) - 6:0, 6:3

Катерина Козлова (Украина) - Конни Перрин (Швейцария, Q) - 6:4, 3:6, 6:3

Мона Бартель (Германия) - Фиона Ферро (Франция) - 6:1, 1:6, 6:4

Айла Томлянович (Австралия, 6) - Штефани Фегеле (Швейцария) - 6:1, 7:6 (8:6)