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18 октября, 23:48

Россиянка Макарова вышла в третий круг турнира в Клуж-Напоке

Виктория Кравченко
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Россиянка Екатерина Макарова обыграла румынку Патриче Марию Тиг во втором круге турнира в Клуж-Напоке — 6:2, 2:6, 6:3. Встреча длилась 2 часа и 31 минуту.

Макарова ни разу не подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Тиг ни одного эйса, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

В следующем круге Макарова сыграет с победительницей пары Ева Лис (Германия) — Жаклин Кристьян (Румыния).

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Transylvania Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Макарова (Россия, Q) — Патрича Мария Тиг (Румыния) — 6:2, 2:6, 6:3

Теннис
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