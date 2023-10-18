Россиянка Макарова вышла в третий круг турнира в Клуж-Напоке
Россиянка Екатерина Макарова обыграла румынку Патриче Марию Тиг во втором круге турнира в Клуж-Напоке — 6:2, 2:6, 6:3. Встреча длилась 2 часа и 31 минуту.
Макарова ни разу не подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Тиг ни одного эйса, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.
В следующем круге Макарова сыграет с победительницей пары Ева Лис (Германия) — Жаклин Кристьян (Румыния).
Клуж-Напока (Румыния)
Турнир WTA Transylvania Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Екатерина Макарова (Россия, Q) — Патрича Мария Тиг (Румыния) — 6:2, 2:6, 6:3
Новости