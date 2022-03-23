«Ты ведь знаешь, что я в слезах?» Халеп прокомментировала решение Барти

Румынка Симона Халеп прокомментировала решение первой ракетки мира, австралийки Эшли Барти завершить карьеру в возрасте 25 лет. По словам Халеп, она не смогла сдержать слез.

«Эш, что я могу сказать, ты ведь знаешь, что я в слезах? Мой друг, я буду скучать по тебе. Ты была другой, особенной, и мы вместе пережили несколько невероятных моментов. Что ты будешь делать дальше? «Большой шлем» в гольфе?! Будь счастлива и наслаждайся жизнью по полной. Целую, твоя Симо», — написала Халеп в Twitter.

Барти побеждала на трех турниах Больщого шлема в одиночном разряде — Asutralian Open, Roland Garros и «Уимблдоне». Всего у неее 15 побед на различных турниах в одиночном разряде. Кроме того, у нее 12 трофеев в парном разряде, среди них победа на US Open-2018.