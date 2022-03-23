Глава WTA: «Барти заслужила звание одной из самых великих чемпионок WTA. Нам будет ее не хватать»
Стив Саймон заявил, что Барти заслужила звание одной из самых великих чемпионок WTA
Глава WTA Стив Саймон прокомментировал решение первой ракетки мира Эшли Барти завершить карьеру в 25 лет.
«Своими успехами в турнирах «Большого шлема», на финальных этапах WTA и достижением первого места в мировом рейтинге она явно заслужила звание одной из великих чемпионок WTA, — цитирует Саймона сайт WTA. — Мы желаем Эш всего самого лучшего и знаем, что она будет продолжать быть послом тенниса, вступая в новую главу своей жизни. Нам будет ее не хватать».
Барти побеждала в трех турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде: Asutralian Open, Roland Garros и «Уимблдон».
Всего у нее 15 побед в различных турнирах в одиночном разряде. Кроме того, у теннисистки 12 трофеев в парном разряде, среди них победа на US Open-2018.
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