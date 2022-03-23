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Сегодня, 09:17

Глава WTA: «Барти заслужила звание одной из самых великих чемпионок WTA. Нам будет ее не хватать»

Стив Саймон заявил, что Барти заслужила звание одной из самых великих чемпионок WTA
Анна Горшкова
Корреспондент
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Глава WTA Стив Саймон прокомментировал решение первой ракетки мира Эшли Барти завершить карьеру в 25 лет.

«Своими успехами в турнирах «Большого шлема», на финальных этапах WTA и достижением первого места в мировом рейтинге она явно заслужила звание одной из великих чемпионок WTA, — цитирует Саймона сайт WTA. — Мы желаем Эш всего самого лучшего и знаем, что она будет продолжать быть послом тенниса, вступая в новую главу своей жизни. Нам будет ее не хватать».

Барти побеждала в трех турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде: Asutralian Open, Roland Garros и «Уимблдон».

Всего у нее 15 побед в различных турнирах в одиночном разряде. Кроме того, у теннисистки 12 трофеев в парном разряде, среди них победа на US Open-2018.

Источник: https://www.wtatennis.com/news/2546898/world-no-1-three-time-grand-slam-winner-ashleigh-barty-announces-retirement
Теннис
Эшли Барти
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