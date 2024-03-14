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14 марта, 22:18

Потапова уступила украинке Костюк в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе

Сергей Разин
корреспондент
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Анастасия Потапова.
Фото USA Today Sports

Российская теннисистка Анастасия Потапова в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе уступила украинке Марте Костюк со счетом 0:6, 5:7.

Встреча продолжалась 1 час 10 минут. На счету 22-летней россиянки эйс, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

В полуфинале Костюк встретится с победительницей матча Ига Свентек (Польша) — Каролин Возняцки (Дания).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 258 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Марта Костюк (Украина, 31) — Анастасия Потапова (Россия, 28) — 6:0, 7:5

Анастасия Потапова
Марта Костюк
32
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