Селиваненко: «Касаткина не на пике формы? Не стал бы использовать такие драматические формулировки»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко оценил текущую форму российской теннисистки Дарьи Касаткиной.

«Можно ли сказать, что Касаткина не на пике формы? Все эти рассуждения по поводу «пика формы» применительно к теннису имеют достаточно условный характер. Теннисисты играют на протяжении 11 месяцев в году, поэтому я бы не стал использовать такие драматические формулировки», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Ранее 26-летняя Касаткина дошла до 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе, где уступила китайской спортсменке Юэ Юань со счетом 6:4, 4:6, 3:6. На данный момент она занимает 12-е место в рейтинге WTA. Это лучшая позиция среди представительниц России.