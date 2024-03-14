Свентек после отказа Возняцки вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Польская теннисистка Ига Свентек в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе обыграла датчанку Каролин Возняцки.
33-летняя датчанка снялась при счете 6:4, 1:0 в пользу Свентек. На счету 22-летней польки 2 эйса и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.
В полуфинале Свентек встретится с украинкой Мартой Костюк.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 9 258 080 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Ига Свентек (Польша, 1) — Каролин Возняцки (Дания, WC) — 6:4, 1:0 — отказ Возняцки
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