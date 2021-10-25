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Испанка Большова и россиянка Рахимова вышли во второй круг турнира в Италии

Большова и Рахимова вышли во второй круг турнира в Италии
21:59
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Испанка Алена Большова вместе с россиянкой Камиллой Рахимовой обыграли пару Эмина Бектас/Тара Мур (США/Великобритания) (7:6 (9:7), 7:6 (8:6)) в первом круге турнира в Италии.

В следующем круге испанка и россиянка встретятся с победителем матча Эликсан Лешемия/Сабрина Сантамария (Франция/США, 4) — Вивиан Хайзен/Кимберли Циммерманн (Германия/Бельгия).

Курмайер (Италия)

Турнир WTA Courmayeur Ladies Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Алена Большова/Камилла Рахимова (Испания/Россия) — Эмина Бектас/Тара Мур (США/Великобритания) — 7:6 (9:7), 7:6 (8:6)

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Виктория Кравченко все материалы автора
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