Испанка Большова и россиянка Рахимова вышли во второй круг турнира в Италии
Большова и Рахимова вышли во второй круг турнира в Италии
21:59
Испанка Алена Большова вместе с россиянкой Камиллой Рахимовой обыграли пару Эмина Бектас/Тара Мур (США/Великобритания) (7:6 (9:7), 7:6 (8:6)) в первом круге турнира в Италии.
В следующем круге испанка и россиянка встретятся с победителем матча Эликсан Лешемия/Сабрина Сантамария (Франция/США, 4) — Вивиан Хайзен/Кимберли Циммерманн (Германия/Бельгия).
Курмайер (Италия)
Турнир WTA Courmayeur Ladies Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Алена Большова/Камилла Рахимова (Испания/Россия) — Эмина Бектас/Тара Мур (США/Великобритания) — 7:6 (9:7), 7:6 (8:6)
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