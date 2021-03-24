Потапова проиграла в первом круге турнира в Майами

Россиянка Анастасия Потапова не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Майами. В двух сетах она проиграла Айле Томлянович из Австралии.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 3 260 190 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия) - Айла Томлянович (Австралия) — 5:7, 0:6

Шелби Роджерс (США) — Мэдисон Бренгл (США) — 6:3, 6:3

Паула Бадоса Хиберт (Испания) — Жиль Тайхманн (Швейцария) — 5:6 отказ 2-го игрока

Кайя Канепи (Эстония) — Лорен Дэвис (США) — 6:3, 7:5

Аранча Рус (Голландия) — Мария Боузкова (Чехия) — 6:3, 6:2