Потапова проиграла в первом круге турнира в Майами
01:11
Россиянка Анастасия Потапова не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Майами. В двух сетах она проиграла Айле Томлянович из Австралии.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 3 260 190 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Потапова (Россия) - Айла Томлянович (Австралия) — 5:7, 0:6
Шелби Роджерс (США) — Мэдисон Бренгл (США) — 6:3, 6:3
Паула Бадоса Хиберт (Испания) — Жиль Тайхманн (Швейцария) — 5:6 отказ 2-го игрока
Кайя Канепи (Эстония) — Лорен Дэвис (США) — 6:3, 7:5
Аранча Рус (Голландия) — Мария Боузкова (Чехия) — 6:3, 6:2
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