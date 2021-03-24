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Калинская обыграла Бегу в первом круге турнира в Майами

20:09
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Российская теннисистка Анна Калинская победила румынку Ирину-Камелию Бегу (6:4, 7:6) в матче первого раунда турнира WTA в Майами (США).

Матч продолжался один час и 57 минут. Следующей соперницей россиянки станет хорватка Петра Мартич.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 3 260 190 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Калинская (Россия, WC) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — 6:4, 7:6 (7:5)

Ана Конюх (Хорватия, WC) — Катержина Синякова (Чехия) — 7:6 (7:3), 7:5

Дэниэлл Коллинз (США) — Кристина Младенович (Франция) — 6:3, 6:3

Андреа Петкович (Германия) — Чжан Шуай (Китай) — 7:5, 6:1

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