Потапова и Сизикова одержали победу в финале парного разряда турнира в Праге
Российские теннисистки Анастасия Потапова и Яна Сизикова обыграли соотечественниц Ангелину Габуеву и Анастасию Захарову за 1 час и 9 минут в финале парного разряда турнира в Праге со счетом 6:3, 6:4.
Потапова и Сизикова допустили 1 двойную ошибку и реализовали 5 брейк-поинтов из 6. На счету Габуевой и Захаровой — 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-поинта из 6.
Прага (Чехия)
Турнир WTA Livesport Prague Open 2022
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Анастасия Потапова/Яна Сизикова (Россия, 4) — Ангелина Габуева/Анастасия Захарова (Россия) — 6:3, 6:4
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