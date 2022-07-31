Потапова и Сизикова одержали победу в финале парного разряда турнира в Праге

Российские теннисистки Анастасия Потапова и Яна Сизикова обыграли соотечественниц Ангелину Габуеву и Анастасию Захарову за 1 час и 9 минут в финале парного разряда турнира в Праге со счетом 6:3, 6:4.

Потапова и Сизикова допустили 1 двойную ошибку и реализовали 5 брейк-поинтов из 6. На счету Габуевой и Захаровой — 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-поинта из 6.

Прага (Чехия)

Турнир WTA Livesport Prague Open 2022

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Анастасия Потапова/Яна Сизикова (Россия, 4) — Ангелина Габуева/Анастасия Захарова (Россия) — 6:3, 6:4