Двукратная чемпионка парных «Больших шлемов» Андреа Главачкова завершила карьеру

Чешка Андреа Главачкова завершила карьеру теннисистки, сообщает ESPN.

Он не выступала с Итогового турнира WTA 2018 года. В августе 2019-го спортсменка родила дочь.

Главачкова — бывшая третья ракетка мира в паре. Она чемпионка 25 парных турниров WTA, в том числе «Ролан Гаррос» — 2011 и US Open-2013.

Также она завоевала серебро Олимпиады-2012 в Лондоне в паре с Градецкой. В составе сборной Чехии Главачкова дважды выигрывала Кубок Федерации (2012, 2014).