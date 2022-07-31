Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 22:39

Двукратная чемпионка парных «Больших шлемов» Андреа Главачкова завершила карьеру

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Чешка Андреа Главачкова завершила карьеру теннисистки, сообщает ESPN.

Он не выступала с Итогового турнира WTA 2018 года. В августе 2019-го спортсменка родила дочь.

Главачкова — бывшая третья ракетка мира в паре. Она чемпионка 25 парных турниров WTA, в том числе «Ролан Гаррос» — 2011 и US Open-2013.

Также она завоевала серебро Олимпиады-2012 в Лондоне в паре с Градецкой. В составе сборной Чехии Главачкова дважды выигрывала Кубок Федерации (2012, 2014).

Андреа Главачкова
0
Читайте также
В тяжелом весе UFC взошла звезда из России: Павлович снес коварного Льюиса за 55 секунд
Бешенная результативность, Смолов в форме, Абаскаль – новый Карпин. Главные выводы после 3-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Потапова и Сизикова одержали победу в финале парного разряда турнира в Праге
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости