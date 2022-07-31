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Сегодня, 18:02

Каролин Гарсия выиграла турнир в Варшаве

Иван Шитик
Корреспондент
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45-я ракетка мира, француженка Каролин Гарсия, переиграла румынку Ану Богдан, занимающую 108-ю строчку рейтинга WTA, в финале турнира в Варшаве. Гарсия разобралась с соперницей в двух сетах. — 6:4, 6:1. Она взяла второй титул в сезоне и девятый в карьере.

Матч продолжался 1 час 22 минуты.

Варшава (Польша)

Турнир WTA BNP Paribas Poland Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Каролин Гарсия (Франция, 5) — Ана Богдан (Румыния) — 6:4, 6:1

Каролин Гарсия
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