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Сегодня, 00:10

Полуфиналистка юниорского «Ролан Гаррос» Гурьева рассказала о своих целях

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Полуфиналистка юниорского «Ролан Гаррос»-2023, вице-чемпионка России (U-19) Анастасия Гурьева в интервью «СЭ» поделилась планами до конца текущего сезона.

«Есть шансы, что я сыграю на юниорском US Open. У меня есть действующая виза, так что с документами порядок. Но в остальном буду играть уже взрослые турниры. Зарабатывать очки на 15-, 25-тысячниках. Хочется закончить год в топ-300.

Еще после прошлогоднего US Open я думала, что закончила с юниорскими турнирами, но когда переехала в академию в Анталью, то тренеры уговорили меня еще год поиграть по юниорам. Решила, почему бы и нет. Специально играла юниорские турниры, чтобы набрать рейтинг и попасть на «Ролан Гаррос»-2023. В итоге получилось там выстрелить», — сказала Гурьева «СЭ».

Гурьева переехала тренироваться в Турцию в декабре 2022 года.

 
Анастасия Гурьева. «Пропустила Уимблдон из-за ЕГЭ и проблем с британской визой». Рассказ юной звезды российского тенниса

 

Анастасия Гурьева
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