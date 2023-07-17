Панова и Бабош проиграли в первом круге парного турнира в Будапеште
Российская теннисистка Александра Панова и представительница Венгрии Тимеа Бабош проиграли на старте парного турнира в Будапеште.
В первом круге они проиграли Катаржине Питер и Фанни Столлар (Польша/Венгрия) со счетом 4:6, 5:7.
Во втором круге Питер и Столлар сыграют с победительницами матча Адриенн Надь/Амарисса Тот (Венгрия) — Мириам Колодзиева/Джесика Малечкова (Чехия).
Будапешт (Венгрия)
Турнир WTA Hungarian Grand Prix
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Катаржина Питер/Фанни Столлар (Польша/Венгрия) — Тимеа Бабош/Александра Панова (Венгрия/Россия, 3) — 6:4, 7:5
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