Панова и Бабош проиграли в первом круге парного турнира в Будапеште

Российская теннисистка Александра Панова и представительница Венгрии Тимеа Бабош проиграли на старте парного турнира в Будапеште.

В первом круге они проиграли Катаржине Питер и Фанни Столлар (Польша/Венгрия) со счетом 4:6, 5:7.

Во втором круге Питер и Столлар сыграют с победительницами матча Адриенн Надь/Амарисса Тот (Венгрия) — Мириам Колодзиева/Джесика Малечкова (Чехия).

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Катаржина Питер/Фанни Столлар (Польша/Венгрия) — Тимеа Бабош/Александра Панова (Венгрия/Россия, 3) — 6:4, 7:5