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Плишкова вышла в полуфинал турнира в Цинциннати

06:05

Чешка Каролина Плишкова вышла в полуфинал турнира в Цинциннати. Испанка Паула Бадоса отказалась от продолжения борьбы во втором сете при счете 2:0 в пользу чешской теннисистки.

Следующей соперницей Плишковой будет швейцарка Жиль Тайхманн.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 114 989 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Каролина Плишкова (Чехия, 5) — Паула Бадоса (Испания) — 7:5, 2:0, отказ 2-го игрока

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Евгений Козинов все материалы автора

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