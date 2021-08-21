Плишкова вышла в полуфинал турнира в Цинциннати
06:05
Чешка Каролина Плишкова вышла в полуфинал турнира в Цинциннати. Испанка Паула Бадоса отказалась от продолжения борьбы во втором сете при счете 2:0 в пользу чешской теннисистки.
Следующей соперницей Плишковой будет швейцарка Жиль Тайхманн.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 114 989 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Каролина Плишкова (Чехия, 5) — Паула Бадоса (Испания) — 7:5, 2:0, отказ 2-го игрока
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