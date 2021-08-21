Белорусская теннисистка Соболенко впервые станет второй ракеткой мира

Третья ракетка мира Арина Соболенко по итогам турнира в Цинциннати поднимется на второе место в рейтинге WTA.

23-летняя белоруска опередит японку Наоми Осаку, которая не смогла защитить очки за прошлогодний финал. При этом Соболенко впервые станет второй ракеткой мира.

На турнире в Цинциннати Соболенко уступила испанке Пауле Бадосе во втором круге.