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Белорусская теннисистка Соболенко впервые станет второй ракеткой мира

10:33
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Третья ракетка мира Арина Соболенко по итогам турнира в Цинциннати поднимется на второе место в рейтинге WTA.

23-летняя белоруска опередит японку Наоми Осаку, которая не смогла защитить очки за прошлогодний финал. При этом Соболенко впервые станет второй ракеткой мира.

На турнире в Цинциннати Соболенко уступила испанке Пауле Бадосе во втором круге.

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Сергей Разин все материалы автора

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