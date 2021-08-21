Белорусская теннисистка Соболенко впервые станет второй ракеткой мира
10:33
Третья ракетка мира Арина Соболенко по итогам турнира в Цинциннати поднимется на второе место в рейтинге WTA.
23-летняя белоруска опередит японку Наоми Осаку, которая не смогла защитить очки за прошлогодний финал. При этом Соболенко впервые станет второй ракеткой мира.
На турнире в Цинциннати Соболенко уступила испанке Пауле Бадосе во втором круге.
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