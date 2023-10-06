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Петрова считает, что Андреевой нужны матчи с топ-соперницами

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российская теннисистка, экс-третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпийских игр — 2012 Надежда Петрова прокомментировала поражение 16-летней Мирры Андреевой от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в матче третьего круга турнира в Пекине.

«Мне понравилось, как Мирра играла. Конечно, Рыбакина — опытный игрок, победитель турнира Большого шлема. Мирра хорошо начала, играла чисто, двигала соперницу и все складывалось удачно, а Рыбакина допускала много невынужденных ошибок. Но она не нервничала и смогла на опыте собраться, заставила себя играть чище, сравняла игру — можно сказать, поверила в свои силы, выиграв второй сет. А в третьем стала играть более раскрепощенно, раскованно. Она начала поддавливать Андрееву по скорости. Это хороший опыт для Мирры, она должна понимать и делать выводы из этого матча — она может играть с топ-соперниками наравне и обыгрывать их. Но нужно научиться доводить матчи до конца. Ей 16 лет, думаю, что есть большой задел физики. Уверена, она над этим работает. Нужны более мощные удары, выносливость, это все придет со временем. И, конечно, нужны такие матчи, чтобы учиться правильно себя вести в определенных моментах. А так, Мирра хорошо играла в свой теннис в этом матче», — приводит слова Петровой «Газете.Ru».

Рыбакина обыграла Андрееву со счетом (2:6, 6:4, 6:1).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/10/06/21441973.shtml
Теннис
Мирра Андреева
Надежда Петрова
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