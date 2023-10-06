Пивоварова считает, что Кудерметова сделала максимум против Гауфф

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова высказалась о поражении россиянки Вероники Кудерметовой от представительницы США Коко Гауфф в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.

«Думаю, что Вероника сделала все что могла. Играть второй турнир подряд после победы сложно физически, а когда это происходит в конце года, то нагрузка ощущается вдвойне. Вероника проиграла сильной сопернице, которая теперь — обладательница Большого шлема. Жаль, что не смогла пройти в следующий круг, но не скажу, что я была удивлена результату матча», — приводит слова Пивоваровой «Газета.Ru».

Гауфф обыграла Кудерметову со счетом 7:6 (7:5), 6:2.