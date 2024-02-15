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15 февраля, 17:13

Павлюченкова вышла в полуфинал турнира в Катаре

Руслан Минаев
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Анастасия Павлюченкова.
Фото Reuters

Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла американку Даниэль Коллинз в четвертьфинале турнира серии WTA 1000 в Дохе (Катар) — 7:5, 6:4.

Матч длился 1 час 36 минут. Павлюченкова сделала за игру 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 4 брейк-пойнтов. У Коллинз — 1 двойная ошибки и 2 из 3 реализованных брейк-пойнта.

Павлюченкова вышла в полуфинал и сыграет с победительницей матча Лейла Фернандес — Елена Рыбакина.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2024

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Даниэль Коллинз (США, Q) — 7:5, 6:4

Теннис
Анастасия Павлюченкова
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