Ольховский: «Я думаю, Павлюченкова вполне может провести успешный сезон»

Бывший теннисист Андрей Ольховский оценил выступление Анастасии Павлюченковой в матче с Маркетой Вондроушовой.

«Уже на Australian Open было видно, что она хорошо играет, но ей нужно было чуть набрать форму. Настя играет очень уверенно, агрессивно, она одержала хорошую победу. Я думаю, она вполне может провести успешный сезон», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Вчера, 14 февраля, Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Дохе, Катар. Россиянка обыграла восьмую ракетку мира Маркету Вондроушову со счетом 7:5, 6:3.