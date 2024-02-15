Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

15 февраля, 13:32

Ольховский: «Я думаю, Павлюченкова вполне может провести успешный сезон»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший теннисист Андрей Ольховский оценил выступление Анастасии Павлюченковой в матче с Маркетой Вондроушовой.

«Уже на Australian Open было видно, что она хорошо играет, но ей нужно было чуть набрать форму. Настя играет очень уверенно, агрессивно, она одержала хорошую победу. Я думаю, она вполне может провести успешный сезон», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Вчера, 14 февраля, Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Дохе, Катар. Россиянка обыграла восьмую ракетку мира Маркету Вондроушову со счетом 7:5, 6:3.

Источник: ТАСС
Теннис
Анастасия Павлюченкова
0
Читайте также
В программу Олимпиады-2024 вошел один новый вид спорта
Даня Милохин выиграл дебютный бой в профессиональном боксе
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Латвийская теннисистка Остапенко не пожала Азаренко руку в турнире в Дохе

Павлюченкова вышла в полуфинал турнира в Катаре
Новости
RSS RSS
Все новости