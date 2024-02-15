Павлюченкова сыграет с Рыбакиной в полуфинале турнира в Катаре

Представляющая Казахстан Елена Рыбакина победила канадку Лейлу Фернандес в четвертьфинале турнира серии WTA 1000 в Дохе (Катар) — 6:4, 6:2.

Матч длился 1 час 35 минут. Рыбакина сделала за игру 6 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. У Фернандес — 1 эйс, 4 двойные ошибки и 2 из 6 реализованных брейк-пойнта.

4-я ракетка мира вышла в полуфинал и сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой, которая была сильнее Даниэль Коллинз (США) — 7:5, 6:4.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2024

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Лейла Фернандес (Канада) — 6:4, 6:2