Павлюченкова сыграет с Рыбакиной в полуфинале турнира в Катаре
Представляющая Казахстан Елена Рыбакина победила канадку Лейлу Фернандес в четвертьфинале турнира серии WTA 1000 в Дохе (Катар) — 6:4, 6:2.
Матч длился 1 час 35 минут. Рыбакина сделала за игру 6 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. У Фернандес — 1 эйс, 4 двойные ошибки и 2 из 6 реализованных брейк-пойнта.
4-я ракетка мира вышла в полуфинал и сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой, которая была сильнее Даниэль Коллинз (США) — 7:5, 6:4.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2024
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Лейла Фернандес (Канада) — 6:4, 6:2
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