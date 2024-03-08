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8 марта, 01:35

Павлюченкова сыграет с Паррисас-Диас во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Евгений Козинов
Корреспондент
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Испанская теннисистка Нурия Паррисас-Диас обыграла американку Маккартни Кесслер в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе — 6:3, 7:6 (7:3). Следующей соперницей испанки будет россиянка Анастасия Павлюченкова.

Также во второй круг вышли аргентинка Надя Подороска, француженка Клара Бюрель и датчанка Каролин Возняцки.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 258 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Нурия Паррисас-Диас (Испания, Q) — Маккартни Кесслер (США, WC) — 6:3, 7:6 (7:3)

Надя Подороска (Аргентина) — Эшлин Крюгер (США, WC) — 3:6, 6:3, 6:3

Клара Бюрель (Франция) — Ван Сиюй (Китай) — 4:6, 6:2, 6:4

Каролин Возняцки (Дания, WC) — Чжу Линь (Китай) — 7:6 (8:6), 6:1

Теннис
Анастасия Павлюченкова
Каролин Возняцки
Надя Подороска
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