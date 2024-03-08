Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

8 марта, 03:35

Блинкова переиграла Плишкову в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Анна Блинкова.
Фото Reuters

Российская теннисистка Анна Блинкова одержала победу в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе. В трех сетах она выиграла у Каролины Плишковой из Чехии — 6:1, 2:6, 6:4.

Матч продолжался 1 час 48 минут. 25-летняя россиянка трижды подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 3 подачи навылет, 14 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта (из 8).

Следующей соперницей российской теннисистки будет Джессика Пегула из США.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 258 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Блинкова (Россия) — Каролина Плишкова (Чехия) — 6:1, 2:6, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/indianwells/2024/
Теннис
Анна Блинкова
Каролина Плишкова
0
Читайте также
Определились пары 1/4 финала Лиги чемпионов
Определились пары 1/4 финала Лиги чемпионов
Залившая зеленкой избирательную урну девушка заявила, что ею манипулировали
Гордился дружбой со Стрельцовым и мечтал увидеть новый стадион. Умер легендарный Александр Ширвиндт — болельщик «Торпедо» с 1946 года
Явка на выборах президента России превысила 25%
Путин заявил, что удары Киева по РФ не останутся безнаказанными
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Павлюченкова сыграет с Паррисас-Диас во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Аванесян не смогла выйти во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе
Новости
RSS RSS
Все новости