Блинкова переиграла Плишкову в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Анна Блинкова одержала победу в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе. В трех сетах она выиграла у Каролины Плишковой из Чехии — 6:1, 2:6, 6:4.

Матч продолжался 1 час 48 минут. 25-летняя россиянка трижды подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 3 подачи навылет, 14 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта (из 8).

Следующей соперницей российской теннисистки будет Джессика Пегула из США.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 258 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Блинкова (Россия) — Каролина Плишкова (Чехия) — 6:1, 2:6, 6:4