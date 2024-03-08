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8 марта, 00:16

Эрика Андреева проиграла в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская теннисистка Эрика Андреева не смогла выйти во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах она проиграла американке Дэниэлл Коллинз.

Матч начался еще вчера, но был прерван из-за погодных условий. Общая продолжительность встречи составила 2 часа 32 минуты. 19-летняя россиянка допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. 30-летняя американка подала один раз навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта (из 5).

Следующей соперницей Коллинз будет Ига Свентек из Польши.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 258 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Дэниэлл Коллинз (США) — Эрика Андреева (Россия, Q) — 7:6 (7:3), 7:6 (8:6)

Катержина Синякова (Чехия) — Грит Миннен (Бельгия) — 7:5, 7:6 (7:3)

Эмма Радукану (Великобритания, WC) — Ребека Масарова (Испания, Q) — 6:2, 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/indianwells/2024/
Теннис
Эрика Андреева
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