Павлюченкова обыграла Тревизан в первом круге турнира в Линце

Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла итальянку Мартину Тревизан в первом круге турнира WTA-500 в Линце (Австрия) — 6:4, 6:0. Матч длился 1 час 7 минут.

Павлюченкова сделала за игру 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. У Тревизан — 3 эйса, 4 двойные ошибки и 0 из 3 реализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге Павлюченкова сыграет с победительницей матча Кэти Бултер (Великобритания) — Ясмин Паолини (Италия, 6).

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 922 573 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Мартина Тревизан (Италия) — 6:4, 6:0