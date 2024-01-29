Павлюченкова обыграла Тревизан в первом круге турнира в Линце
Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла итальянку Мартину Тревизан в первом круге турнира WTA-500 в Линце (Австрия) — 6:4, 6:0. Матч длился 1 час 7 минут.
Павлюченкова сделала за игру 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. У Тревизан — 3 эйса, 4 двойные ошибки и 0 из 3 реализованных брейк-пойнтов.
Во втором круге Павлюченкова сыграет с победительницей матча Кэти Бултер (Великобритания) — Ясмин Паолини (Италия, 6).
Линц (Австрия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 922 573 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Мартина Тревизан (Италия) — 6:4, 6:0
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