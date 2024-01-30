Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 18:12

Корнеева проиграла Ван Яфань в первом круге турнира в Таиланде

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская теннисистка Алина Корнеева в первом круге турнира в Хуахине (Таиланд) уступила китаянке Ван Яфань — 2:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. На счету 16-летней Корнеевой 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 6. 29-летняя Ван Яфань 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6.

Во втором круге китаянка сыграет с Анной Шмидловой из Словакии.

Хуахин (Таиланд)

Турнир WTA Thailand Open

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ван Яфань (Китай) — Алина Корнеева (Россия, Q) — 6:2, 6:4

Теннис
Алина Корнеева
1
1
Читайте также
Форварду «МЮ» Рэшфорду грозит штраф за нарушение режима
Валиева дисквалифицирована на четыре года и лишена всех медалей
В России появился новый отечественный автобренд XCITE
Отец и дочь сгорели в новом BMW в Калужской области
СМИ узнали о предложении Зеленского уйти Залужному в отставку без должности взамен
Драматурга Гельмана сбила машина в центре Москвы
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Павлюченкова обыграла Тревизан в первом круге турнира в Линце

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости