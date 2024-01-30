Корнеева проиграла Ван Яфань в первом круге турнира в Таиланде

Российская теннисистка Алина Корнеева в первом круге турнира в Хуахине (Таиланд) уступила китаянке Ван Яфань — 2:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. На счету 16-летней Корнеевой 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 6. 29-летняя Ван Яфань 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6.

Во втором круге китаянка сыграет с Анной Шмидловой из Словакии.

Хуахин (Таиланд)

Турнир WTA Thailand Open

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ван Яфань (Китай) — Алина Корнеева (Россия, Q) — 6:2, 6:4