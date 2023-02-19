Павлюченкова и Рыбакина вышли во второй круг парного разряда турнира в Дубае
Россиянка Анастасия Павлюченкова и представительница Казахстана Елена Рыбакина вышли во второй круг парного разряда теннисного турнира в Дубае.
На старте соревнований они победили Кирстен Флипкенс (Бельгия) и Лауру Зигемунд (Германия) — 6:2, 6:4.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Анастасия Павлюченкова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан) — Кирстен Флипкенс/Лаура Зигемунд (Бельгия/Германия, 8) — 6:2, 6:4
Новости