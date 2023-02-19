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Сегодня, 16:07

Павлюченкова и Рыбакина вышли во второй круг парного разряда турнира в Дубае

Иван Шитик
Корреспондент
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Россиянка Анастасия Павлюченкова и представительница Казахстана Елена Рыбакина вышли во второй круг парного разряда теннисного турнира в Дубае.

На старте соревнований они победили Кирстен Флипкенс (Бельгия) и Лауру Зигемунд (Германия) — 6:2, 6:4.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Анастасия Павлюченкова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан) — Кирстен Флипкенс/Лаура Зигемунд (Бельгия/Германия, 8) — 6:2, 6:4

Анастасия Павлюченкова
Елена Рыбакина
Кирстен Флипкенс
Лаура Зигемунд
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