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Сегодня, 15:55

Ольховский считает, что Касаткиной будет тяжело в матче против Крейчиковой на турнире в Дубае

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский поделился с «СЭ» ожиданиями от матча второго круга турнира WTA в Дубае между Дарьей Касаткиной и Барборой Крейчиковой.

«Крейчикова — вязкий, достаточно мощный игрок. Тяжело будет Дарье. На мой взгляд, что-то непонятное с ней творится, судя по результатам. Не знаю, может, расставание с тренером скинет как-то с нее ответственность. Может, произойдет наоборот. Трудно предположить, в каком она будет состоянии», — сказал Ольховский «СЭ».

В первом круге Крейчикова победила румынку Ирину-Камелию Бегу в двух сетах — 6:4, 6:2, Касаткина начинает участие в турнире со второго круга.

Теннис
Дарья Касаткина
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