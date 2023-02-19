Ольховский считает, что Касаткиной будет тяжело в матче против Крейчиковой на турнире в Дубае

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский поделился с «СЭ» ожиданиями от матча второго круга турнира WTA в Дубае между Дарьей Касаткиной и Барборой Крейчиковой.

«Крейчикова — вязкий, достаточно мощный игрок. Тяжело будет Дарье. На мой взгляд, что-то непонятное с ней творится, судя по результатам. Не знаю, может, расставание с тренером скинет как-то с нее ответственность. Может, произойдет наоборот. Трудно предположить, в каком она будет состоянии», — сказал Ольховский «СЭ».

В первом круге Крейчикова победила румынку Ирину-Камелию Бегу в двух сетах — 6:4, 6:2, Касаткина начинает участие в турнире со второго круга.