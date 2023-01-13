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Сегодня, 06:40

Бадоса объяснила причину снятия с полуфинала против Касаткиной на турнире в Аделаиде

Ана Горшкова
Корреспондент
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11-я ракетка мира Паула Бадоса объяснила причину снятие с полуфинального матча турнира в Аделаиде.

Испанская теннисистка должна была сыграть с россиянкой Дарьей Касаткиной.

«Я очень расстроена, что мне пришлось сняться сегодня, потому что я очень ждала этого матча. Вчера, когда я играла против Беатрис Хаддад Майя, это был очень тяжелый матч, особенно физический, поэтому я почувствовала небольшое напряжение в отводящей мышце. Мне показалось, что я немного потянула ее.

Сегодня я чувствую себя немного хуже. Впереди Australian Open, и я надеюсь восстановиться к его началу», -приводит слова Бадосы сайт WTA.

Касаткина вышла в финал соревнований без борьбы. За титул она поборется с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария) — Вероника Кудерметова (Россия).

Теннис
Дарья Касаткина
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