Павлюченкова и Рыбакина не смогли выиграть парный турнир в Аделаиде

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в паре с Еленой Рыбакиной из Казахстана не смогли выиграть турнир в Аделаиде.

Спортсменки в финале проиграли паре Луиза Стефани и Тэйлор Таунсенд (Бразилия/США) со счетом 5:7, 6:7 (3:7). Продолжительность матча составила 1 час 45 минут.

Павлюченкова и Рыбакина 2 раза подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 10. На счету Стефани и Таунсенд — 6 эйсов, 3 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International 2

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Луиза Стефани/Тэйлор Таунсенд (Бразилия/США) — Анастасия Павлюченкова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан) — 7:5, 7:6 (7:3)