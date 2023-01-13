Касаткина прошла в финал турнира в Аделаиде из-за неявки Бадосы
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал турнира WTA 500 в Аделаиде.
В полуфинале спортсменка должна была сыграть с испанкой Паулой Бадосой, но последняя снялась из-за травмы правого бедра.
В матче за титул Касаткина встретится с победительницей пары Белинда Бенчич (Швейцария) — Вероника Кудерметова (Россия).
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International 2
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Дарья Касаткина (Россия, 5) — Паула Бадоса (Испания, 9) — 0:0 отказ 2-го игрока
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