Остапенко: «Я довольна тем, как играю в этом году. Это мотивирует меня больше работать и вернуться в топ-10»

Представительница Латвии Елена Остапенко прокомментировала свое успешное выступление на старте сезона-2024.

4 февраля теннисистка выиграла турнир в Линце, одолев в финальном матче россиянку Екатерину Александрову. До этого она стала победительницей турнира в Аделаиде в одиночном разряде и в Брисбене — в парном.

«Это была действительно хорошая неделя, и я чувствовала, что с каждым матчем играю все лучше и лучше. Здорово уже в начале года выиграть два трофея в одиночном разряде и один — в парном, а также сыграть в финале Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. Четыре турнира и четыре финала, это действительно здорово. Я довольна тем, как играю в этом году — более зрело и уверенно, это мотивирует меня больше работать и вернуться в топ-10», — приводит пресс-служба WTA слова теннисистки.

Всего за карьеру 26-летняя Остапенко выиграла один турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2017) и 14 турниров WTA.