Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

4 февраля, 22:06

Остапенко: «Я довольна тем, как играю в этом году. Это мотивирует меня больше работать и вернуться в топ-10»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Представительница Латвии Елена Остапенко прокомментировала свое успешное выступление на старте сезона-2024.

4 февраля теннисистка выиграла турнир в Линце, одолев в финальном матче россиянку Екатерину Александрову. До этого она стала победительницей турнира в Аделаиде в одиночном разряде и в Брисбене — в парном.

«Это была действительно хорошая неделя, и я чувствовала, что с каждым матчем играю все лучше и лучше. Здорово уже в начале года выиграть два трофея в одиночном разряде и один — в парном, а также сыграть в финале Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. Четыре турнира и четыре финала, это действительно здорово. Я довольна тем, как играю в этом году — более зрело и уверенно, это мотивирует меня больше работать и вернуться в топ-10», — приводит пресс-служба WTA слова теннисистки.

Всего за карьеру 26-летняя Остапенко выиграла один турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2017) и 14 турниров WTA.

Источник: https://www.wtatennis.com/news/3880574/ostapenko-triumphs-in-linz-to-win-her-second-title-of-the-year
Теннис
Елена Остапенко
1
0
Читайте также
Кучеров занял последнее место в конкурсах в Матче звезд НХЛ
Евро 2024 по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля
В сейме Польши согласились со словами Дуды об исторической принадлежности Крыма РФ
Политолог из США раскрыл возможные причины визита Такера Карлсона в Москву
Актер Агапов скончался через день после 50-летия
За три месяца работы выставку-форум «Россия» посетили 6 млн человек
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чесноков считает, что Шнайдер обладает феноменальным талантом

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости