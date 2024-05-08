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Сегодня, 17:19

Стала известна соперница Александровой во втором круге турнира в Риме

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Белорусская теннисистка Александра Соснович обыграла Анну Шмидлову из Словакии в первом круге турнира в Риме — 6:2, 7:6 (8:6).

Игра продолжалась 2 часа 1 минуту.

Во втором круге Соснович сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 509 771 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Александра Соснович (Белоруссия, Q) — Анна Шмидлова (Словакия) — 6:2, 7:6 (8:6)

Теннис
Екатерина Александрова
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