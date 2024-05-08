Стала известна соперница Александровой во втором круге турнира в Риме
Белорусская теннисистка Александра Соснович обыграла Анну Шмидлову из Словакии в первом круге турнира в Риме — 6:2, 7:6 (8:6).
Игра продолжалась 2 часа 1 минуту.
Во втором круге Соснович сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 5 509 771 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Александра Соснович (Белоруссия, Q) — Анна Шмидлова (Словакия) — 6:2, 7:6 (8:6)
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