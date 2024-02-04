Чесноков считает, что Шнайдер обладает феноменальным талантом

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказал мнение, что теннисистка Диана Шнайдер является феноменально талантливым игроком.

В воскресенье 19-летняя россиянка обыграла китаянку Чжу Линь в финале турнира в городе Хуахин (Таиланд) и завоевала первый титул WTA в карьере.

«Шнайдер сейчас играет очень хорошо, она одержала очень уверенную победу на турнире, — приводит ТАСС слова Чеснокова. — Я некоторое время с ней работал и могу сказать, что она очень способная, у нее феноменальный талант. Она очень грамотно играет, хорошо направляет мяч, но у нее есть проблемы с физической подготовкой. Когда ее разводят по углам, она часто не успевает. Здорово, что она выиграла турнир, первый титул всегда дорог каждому игроку. Когда я впервые выиграл титул, я был под очень большим впечатлением».

Турнир в Хуахине проходит на покрытии «хард». Соревнования проводятся с 2017 года и относятся к категории WTA 250, их фонд составляет чуть более 267 тысяч долларов. Шнайдер стала первой россиянкой, которая выиграла данный турнир.