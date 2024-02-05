Александрова вернулась в топ-20 рейтинга WTA, Шнайдер поднялась на 35 позиций

Российская теннисистка Екатерина Александрова вернулась в топ-20 рейтинга WTA.

Спортсменка, дошедшая на минувшей неделе до финала турнира в Линце (Австрия), поднялась на две позиции и теперь занимает 19-е место.

Всего в топ-20 присутствуют четыре россиянки, лучшей из которых является Дарья Касаткина (14-е место). Следом идут Людмила Самсонова (15-е место) и Вероника Кудерметова (16-е место).

Российская теннисистка Диана Шнайдер, которая выиграла турнир в Хуахине (Таиланд) и завоевала первый титул в карьере, поднялась со 108-го на 73-е место.

Первое место в рейтинге WTA занимает польская теннисистка Ига Свентек. Второй идет Арина Соболенко из Белоруссии, на третьей строчке — Коко Гауфф из США.

Рейтинг WTA, версия от 5 февраля:

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 9770 очков;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8905;

3 (3). Кори Гауфф (США) — 7200;

4 (4). Джессика Пегула (США) — 5705;

5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5688;

6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4076;

7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3950;

8 (8). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3846;

9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3710;

10 (10). Каролина Мухова (Чехия) — 3520;

14 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 2838;

15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2700...

16 (16). Вероника Кудерметова (Россия) — 2495...

19 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 2410...

27 (27). Анастасия Потапова (Россия) — 1682...

34 (42). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1432...

35 (35). Мирра Андреева (Россия) — 1408...

40 (38). Анна Калинская (Россия) — 1314...

51 (50). Анна Блинкова (Россия) — 1192...

61 (62). Элина Аванесян (Россия) — 1049...

73 (108). Диана Шнайдер (Россия) — 934...

86 (84). Камилла Рахимова (Россия) — 853...

100 (100). Мария Тимофеева (Россия) — 730