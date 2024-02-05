Александрова вернулась в топ-20 рейтинга WTA, Шнайдер поднялась на 35 позиций
Российская теннисистка Екатерина Александрова вернулась в топ-20 рейтинга WTA.
Спортсменка, дошедшая на минувшей неделе до финала турнира в Линце (Австрия), поднялась на две позиции и теперь занимает 19-е место.
Всего в топ-20 присутствуют четыре россиянки, лучшей из которых является Дарья Касаткина (14-е место). Следом идут Людмила Самсонова (15-е место) и Вероника Кудерметова (16-е место).
Российская теннисистка Диана Шнайдер, которая выиграла турнир в Хуахине (Таиланд) и завоевала первый титул в карьере, поднялась со 108-го на 73-е место.
Первое место в рейтинге WTA занимает польская теннисистка Ига Свентек. Второй идет Арина Соболенко из Белоруссии, на третьей строчке — Коко Гауфф из США.
Рейтинг WTA, версия от 5 февраля:
1 (1). Ига Свентек (Польша) — 9770 очков;
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8905;
3 (3). Кори Гауфф (США) — 7200;
4 (4). Джессика Пегула (США) — 5705;
5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5688;
6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4076;
7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3950;
8 (8). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3846;
9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3710;
10 (10). Каролина Мухова (Чехия) — 3520;
14 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 2838;
15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2700...
16 (16). Вероника Кудерметова (Россия) — 2495...
19 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 2410...
27 (27). Анастасия Потапова (Россия) — 1682...
34 (42). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1432...
35 (35). Мирра Андреева (Россия) — 1408...
40 (38). Анна Калинская (Россия) — 1314...
51 (50). Анна Блинкова (Россия) — 1192...
61 (62). Элина Аванесян (Россия) — 1049...
73 (108). Диана Шнайдер (Россия) — 934...
86 (84). Камилла Рахимова (Россия) — 853...
100 (100). Мария Тимофеева (Россия) — 730