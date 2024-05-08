Блинкова победила Парри и вышла во второй круг турнира в Риме
Российская теннисистка Анна Блинкова в первом круге турнира в Риме обыграла Диан Парри из Франции со счетом 6:2, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 16 минут. На счету 25-летней россиянки 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.
Во втором круге Блинкова встретится с Дэниэлл Коллинз из США.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 5 509 771 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Блинкова (Россия) — Диан Парри (Франция) — 6:2, 6:3
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