Аванесян обыграла Бучу в первом круге турнира в Мадриде

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Российская теннисистка Элина Аванесян в первом круге турнира в Риме обыграла испанку Кристину Бучу со счетом 6:7 (3:7), 6:0, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 37 минут. На счету 21-летней россиянки 2 эйса, 6 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 18.

Во втором круге Аванесян встретится с Барборой Крейчиковой из Чехии.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 509 771 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Элина Аванесян (Россия) — Кристина Букша (Испания) — 6:7 (3:7), 6:0, 7:5

Татьяна Мария (Германия) — Линда Фрухвиртова (Чехия, Q) — 7:6 (7:5), 3:6, 6:2