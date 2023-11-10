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Сегодня, 12:25

Осака впервые после рождения ребенка сыграет на турнире Брисбене

Ана Горшкова
Корреспондент
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Четырехкратная чемпионка «Больших шлемов» Наоми Осака вернется в тур после декрета на турнире в Брисбене.

«Я очень хочу вернуться на корт и принять участие в соревнованиях. Мне всегда нравится начинать свой сезон в Брисбене, и я не могу дождаться возвращения. Это такой замечательный турнир, который даст мне возможность блестяще вернуться», — приводит слова Осаки сайт WTA.

В июле 2023 года 26-летняя японская теннисистка родила дочь и после этого объявила о своем желании вернуться в тур в 2024 году.

Турнир WTA 500 в Брисбене пройдет с 31 декабря по 7 января.

Теннис
Наоми Осака
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