Осака впервые после рождения ребенка сыграет на турнире Брисбене

Четырехкратная чемпионка «Больших шлемов» Наоми Осака вернется в тур после декрета на турнире в Брисбене.

«Я очень хочу вернуться на корт и принять участие в соревнованиях. Мне всегда нравится начинать свой сезон в Брисбене, и я не могу дождаться возвращения. Это такой замечательный турнир, который даст мне возможность блестяще вернуться», — приводит слова Осаки сайт WTA.

В июле 2023 года 26-летняя японская теннисистка родила дочь и после этого объявила о своем желании вернуться в тур в 2024 году.

Турнир WTA 500 в Брисбене пройдет с 31 декабря по 7 января.